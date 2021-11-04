Гленн Бейл: «Знаю несколько русских слов, которые мне нужны на поле, а также чтобы заказать еду»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл на клубном канале в YouTube поговорил об адаптации в самарской команде.

- Несколько месяцев назад ты присоединился к «Крыльям Советов». Как прошла твоя адаптация?

- Мне все очень нравится, была отличная погода, дружная команда. Правда, сейчас становится холоднее и в связи с локдауном немного скучно, но мы много побеждаем, и поэтому я счастлив.

- Что можешь сказать о футболе, который показывает команда? Расскажи о своей роли в команде.

- Я думаю, мне нужно заботиться об обороне вместе с другими защитниками, и я думаю, что все идет хорошо, мы провели несколько матчей на ноль, и это очень важно, так как наши атаки очень опасны. И когда наши нападающие играют здорово, а мы играем на ноль, мы, скорее всего, выигрываем. Так что я думаю, что все идет хорошо.

- С кем из команды ты общаешься чаще всего?

- Больше всего я общаюсь с нашим вратарем Фроловым. Также общаюсь с Пиняевым, Иванисеней, Бегичем и, конечно, с Зеффаном. Они все говорят по-английски, поэтому с ними легко общаться. Во время матчей, естественно, я переговариваюсь с Ежовым. Это комбинация русского и английского, а также с Черновым, когда он играет на позиции правого центрального защитника. В общем, это те люди, с кем я больше всего общаюсь.

- Как обстоят дела с русским языком?

- Я знаю несколько слов, которые мне нужны на поле, а также чтобы заказать еду или что-нибудь в таком же духе, но в связи с локдауном я никуда не выхожу, поэтому сейчас сложнее учить русский язык.

- По сравнению с Нидерландами, в России приходится преодолевать большие расстояния, чтобы летать на выездные матчи. Что можешь сказать о таких перелетах, учитывая поездку в Красноярск?

- Да, например, прошлая неделя была тяжелая. Сначала мы прилетели в Москву, затем в Красноярск, а затем в Краснодар. Достаточно много перелетов, особенно кубковая игра. Это было далеко, поэтому мне надо к этому привыкнуть. Но все же к третьей игре мы все еще были в форме и взяли три очка на выезде против «Краснодара». Я думаю, с этим не будет проблем.