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Россия. Премьер-лига

Ганчаренко ответил на вопрос об отсутствии Вильены

15 Августа 2021 • 23:03 Комментировать
Краснодар
3:2
Арсенал Тула
окончен
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Главный тренер «Краснодара» Виктор  Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошее все видели. Были ли вещи, которые вам не понравились у своей команды?

- Да, наверное, в каждой игре можно найти что-то положительное и что-то отрицательное. Наверное, нам свойственно очень хорошо действовать в атаке и периодически  достаточно простые моменты давать забивать у своих ворот голы. Наверное, те изменения, которые произошли… мы не могли качественнее сыграть в защите, чем нам бы хотелось. Но тем не менее, по качеству атаки все хорошо  было. Может быть, во втором тайме мы могли бы чуть острее сыграть в финальной трети, потому что предпосылок, чтобы лучше атаковать у нас было достаточно.

- Черников теперь может претендовать на позицию центрального защитника?

- По ситуации, может быть, да.  У него очень хорошая скорость, он хорошо играет головой. Можем его использовать, но это какой-то авральный вариант, потому что у нас Кайо и Спаич, и Мартынович есть. Надеемся, что кто-то подойдет к следующей игре.

- Вы обещали рассказать, что же все-таки произошло с Вильеной.

- Знаете, если есть у игрока какие-то контрактные обязательства, то их надо выполнять, а не думать как-то по-своему. Он нарушил внутренние какие-то распорядки, поэтому был отстранен от сегодняшней игры.

- Просто мне кажется, что вам выгоднее, чтобы земля не полнилась слухами, потому что во всех телеграм-каналах  пишут, что у них была чуть ли не драка с Владимром  Ильиным на тренировке. При этом Ильин сегодня на поле вышел, Вильена нет. Дескать Вильена чуть ли не говорит выставить его на трансфер, что у него депрессия, и он не хочет больше играть за «Краснодар».

- У вас поле деятельности достаточно широкое.  У нас столько людей отсутствовало. Можно к каждому какую-то историю найти. Что касается какой-то перепалки и драки на тренировки, то в здоровом коллективе все что угодно может быть, поэтому точно не из-за этого, поэтому давайте все-таки наберемся терпения и подождем несколько дней по крайней мере.

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Краснодар Виктор Ганчаренко Тонни де Вильена
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