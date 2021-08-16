Газинский: «Краснодар» был обязан побеждать «Арсенал»

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский высказался насчет поединка против тульского «Арсенала» в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «быков» со счетом 3:2.

«Мы проиграли два предыдущих матча, так что обязаны были выигрывать. Все шло к тому, чтобы мы взяли три очка», - приводит слова полузащитника пресс-служба краснодарского клуба.

Кроме того, футболист отметил, что команда вскоре начнет подготовку к поединку против столичного «Локомотива». Юрий сказал, что «Краснодар» подойдет к матчу во всеоружии.

Встреча против «железнодорожников» состоится 22 августа в Москве. Начало - 16:00 мск.