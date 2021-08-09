​Черданцев отреагировал на критику из «Краснодара» в свой адрес

Арам Фундукян, занимающий должность коммерческого директора «Краснодара», раскритиковал комментатора Георгия Черданцева за его работу на матче команды против «Зенита». В понедельник Черданцев ответил представителю клуба посредством своего телеграм-канала «Онже Жора».

Черданцев написал, что представителю серьёзного клуба несолидно предъявлять претензии через социальные сети. Также комментатор выразил мнение, что серьёзный клуб после неудач команды на поле не должен искать виноватых среди судей и комментаторов.

Что касается отсутствия эмоций в эфире после гола «Краснодара», то Черданцев объяснил это техническими проблемами. Кроме того, комментатор отметил, что во время эфира он сказал много чего хорошего в адрес «быков» и не стал говорить о неготовности команды к сезону.

Среди прочего, Черданцев раскритиковал менеджмент «Краснодара» за трансфер высокооплачиваемого Гжегожа Крыховяка, которому за 30. На этом фоне комментатор отметил, что некоторые воспитанники «Краснодара» сейчас хорошо играют в других клубах, в частности Даниил Фомин.

«Может быть, «Краснодару» в очередной раз не хватает качественных футболистов для решения своих турнирных задач, и не комментаторы в этом виноваты?» - вопрошает Черданцев.