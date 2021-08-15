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Россия. Премьер-лига

Парфёнов: «Хотели взять очки и это было реально возможно, чуть-чуть не хватило»

15 Августа 2021 • 22:54 Комментировать
Краснодар
3:2
Арсенал Тула
окончен
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Было в какие-то моменты тяжело, но вам удалось практически невозможное, вы практически перевернули эту встречу.

- Желательно не доводить до таких моментов, но мы виноваты только сами, потому что, забив мяч, надо больше успокаивать игру, потому что соперник начинает торопиться, появляются зоны, этим надо пользоваться, а не терять каждую передачу. Теряли мяч при каждой передачи в атаку и по сути не могли выйти со своей половины только из-за своих потерь. Зон было достаточно. Сложно, конечно, с такой командой, как «Краснодар». Они додавливают, уровень исполнителей позволяет какие-то эпизоды решать. Во втором - да, где-то перестроились, сделали замены и вернулись в игру. Хотели взять очки и это было реально возможно, чуть-чуть не хватило.

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Дмитрий Парфёнов Арсенал Тула
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