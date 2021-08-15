Постпрививочный синдром не помешал: «Краснодар» победил дома впервые с прошлого года

«Краснодар» встречался с тульским «Арсеналом» в непривычном составе.

В предматчевом флеш-интервью Виктор Ганчаренко объяснил отсутствие нескольких основных игроков таким образом: Кайо и Спайич травмированы, Чернов и Сперцян страдают из-за неких постпрививочных ситуаций, а в отношении Вильены клубом были применены штрафные санкции. Сафонов же остался в запасе «быков». В связи с этим в ворота «горожан» впервые с марта встал Агкацев, а правый защитник Корнюшин, обычно выступающий за «Краснодар-2», так и вовсе дебютировал за основную команду.

Но кадровые непонятки – это будни «чёрно-зелёных». В любом случае они должны были побеждать «Арсенал», потому что объективно значительно сильнее. Однако после шанса Классона и добивания Кордобы, ставших добычей Коченкова, «Краснодар» вдруг неожиданно пропустил, что тоже в его стиле. Дебютировавший за основу «канониров» Суханов прошёл по правой стороне и из-под Сорокина выдал пас в штрафную. Черников не достал до мяча в падении, а Луценко сделал то, что и должен делать в таких случаях заправский форвард (0:1).

Болельщики «быков» стали уже бояться, что повторится сценарий какого-то кошмарного матча из прошлого сезона, когда их любимцы регулярно обжигались на более слабых соперниках. Но на этот раз краснодарцы всё же начали штамповать голы по прошествии четверти часа. На 24-й минуте Классон получил заброс на левый полуфланге и сбросил мяч Кабелле, который разобрался в возникшей ситуации результативно (1:1).

Немного времени спустя своё веское слово сказал и Газинский, в адрес которого льётся немало критики в последнее время. Тут его задача была проста: во время углового подправить мяч в сетку из района левой штанги после скидки Кордобы (2:1).

На этом «быки» не остановились. Можно сказать, они продолжали играть как играется, а гости сами создали предпосылку для третьего гола в ворота Коченкова. Пантелеев ужасно сыграл в центре поля, сначала обрезавшись, а затем вхолостую подкатившись, и Кордоба, подойдя к штрафной, классно подковырнул снаряд в правый угол (3:1).

Во втором тайме долго шла игра, которая вроде бы не предполагала серьёзной интриги. «Краснодар» не так сильно стремился поражать чужие ворота, учитывая уже созданный задел, а «Арсенал» был не в силах конкретно перевернуть игру. Но веселее стало в концовке. Во время навеса мяч попал Маркову в штрафной гостей – экс-игрок «Краснодара» привёз в ворота туляков пенальти. Кордоба, однако, пульнул с одиннадцатиметровой точки в перекладину, и воодушевлённые «канониры» быстренько сократили отставание в счёте: Давиташвили не переиграл Агкацева ударом в правый угол, зато Луценко чётко сработал на добивании в левый (3:2).

В общем, «быки» во многом из-за своей недоработки пережили не совсем приятную концовку, хотя моментов больше «Арсенал» не создал. «Краснодар» прервал мини-серию из двух подряд поражений и набрал шесть очков, догнав такие клубы, как «Спартак» и ЦСКА. Кроме того, для «чёрно-зелёных» это первая домашняя победа в 2021 году (до этого были две ничьи и шесть поражений с учётом Лиги Европы и Кубка России).

Кирилл Иванцов