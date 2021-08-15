Парфёнов ответил на вопрос об игровой схеме

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Схема оправдала ваши ожидания? Перемена на 5 защитников, как дальше будете действовать?

- Слушайте, все равно в игре есть трансформация от того, как играет соперник. Да, есть нюансы, есть наличие футболистов на поле, плюс есть соперник, от этого исходим. Схема? Схему на поле делают футболисты, изначально какое-то расположение есть, его надо придерживаться, но моменты игры, трансформация при атакующих действиях - это одна история, при обороне надо смотреть, как будет действовать соперник - это другая. Такой момент.

- Сегодня есть несколько изменений в составе. Расскажите про тех, кто на поле. Вы и Виктор Михайлович удивили дебютантами.

- Наверное, биографию я не буду рассказывать. Раз появился, значит, он достоин, он это доказал работой на сборах. Доверять им не начнут никогда. Им 20 лет. Когда им играть-то?