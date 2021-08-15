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Россия. Премьер-лига

«Краснодар» нашёл усиление атаки в Грузии

15 Августа 2021 • 17:48 Комментировать
Краснодар
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Известный инсайдер Нобель Арустамян утверждает, что «Краснодар» не платил 20 млн евро за Джона Кордобу из «Герты», как ранее сообщалось в СМИ. Реальная сумма перехода 28-летнего форварда из Колумбии находится в районе 10,5 миллионов без учета бонусов которые ограничены тремя миллионами евро.

«Быки» могут потерять Виктора Классона и ищут усиление линий обороны и атаки.  В частности, им интересен 19-летний грузинский нападающий «Динамо» из Батуми Ираклий Азаров.

Арустамян считает, что «Краснодар» надеется повторить историю «Рубина», который угадал с подписанием Хвичи Кварацхелии. Ранее московское «Динамо» заполучило еще одного грузина, Луку Гагнидзе.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Нобель Арустамян Ираклий Азаров
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