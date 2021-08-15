Кабелла: «До игры я говорил, что нельзя терять так называемый «инстинкт убийцы»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Арсенал» (3:2) Реми Кабелла поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотелось бы услышать вашу оценку вашей игры. Показалось, что в первом тайме все было идеально, несмотря на то, что много футболистов поменялось после прошлого матча. Как вам виделась команда с поля?

- Конечно, первый тайм выдался для нас очень удачным, несмотря на то, что мы пропустили, мы нашли в себе силы и смогли собраться. Забили три мяча. Во втором тайме у нас также были возможности, чтобы забить, но в целом игра получилась очень удачной. До игры я говорил, что нам нужно ни в коем случае не терять хладнокровие на поле, так называемый «инстинкт убийцы». Я думаю, что эту задачу мы сегодня выполнили.