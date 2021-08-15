Ганчаренко объяснил масштабные изменения в составе

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите, почему такие большие изменения в стартовом протоколе? Многих футболистов вообще нет в заявке, и сегодня даже есть дебютанты, например, Корнюшин.

- На самом деле мы сегодня испытываем проблемы с составом. Казалось, после «Зенита» у нас широкая обойма была. По разным причинам. Если Кайо и Спаич - это травма голеностопа, у Кайо мышечная травма. У Чернова и Сперцяна - постпрививочные ситуации. К сожалению, после прививок их организм так среагировал, что они не тренировались. Поэтому решено было их сегодня не использовать. Что касается Вильены, то это внутренние штрафные санкции.

- Это связано с футболом или за пределами?..

- Давайте уже после игры об этом поговорим.

- Тогда про тех, кто сегодня выйдет вместо них. В том числе и изменение во вратарской линии. Агкацев появляется.

- У нас очень хорошо работает академия, очень много вратарей хороших. Сафонов был, есть и остается номер один и капитаном команды, но сегодня было решено дать шанс Агкацеву. Это касается работы академии. И Корнюшин, который достаточно хорошо смотрелся на тренировках. Тот состав, который у нас сегодня есть, он боеспособный вполне.