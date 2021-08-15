Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 197 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Ганчаренко объяснил масштабные изменения в составе

15 Августа 2021 • 20:06 Комментировать
Краснодар
2:1
Арсенал Тула
1-й тайм
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Краснодара» Виктор  Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите, почему такие большие изменения в стартовом протоколе? Многих футболистов вообще нет в заявке, и сегодня даже есть дебютанты, например, Корнюшин.

- На самом деле мы сегодня испытываем проблемы с составом. Казалось, после «Зенита» у нас широкая обойма была. По разным причинам. Если Кайо и Спаич - это травма голеностопа, у Кайо мышечная травма. У Чернова и Сперцяна - постпрививочные ситуации. К сожалению, после прививок их организм так среагировал, что они не тренировались. Поэтому решено было их сегодня не использовать. Что касается Вильены, то это внутренние штрафные санкции.

- Это связано с футболом или за пределами?..

- Давайте уже после игры об этом поговорим.

- Тогда про тех, кто сегодня выйдет вместо них. В том числе и изменение во вратарской линии. Агкацев появляется.

- У нас очень хорошо работает академия, очень много вратарей хороших. Сафонов был, есть и остается номер один и капитаном команды, но сегодня было решено дать шанс Агкацеву. Это касается работы академии. И Корнюшин, который достаточно хорошо смотрелся на тренировках. Тот состав, который у нас сегодня есть, он боеспособный вполне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 1:1 Зенит 4.75 3.7 1.75
Идет 36 минута Рубин 0:0 Крылья Советов 2.2 3.35 3.35
Идет 36 минута Краснодар 2:1 Арсенал Тула
16.08  19:00 Сочи ... Химки
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
20:25 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» на 90-й минуте дожал «Аланию»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Посмотрим, насколько нам удалось восстановить команду»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов ответил на вопрос об игровой схеме
20:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко объяснил масштабные изменения в составе
19:57 · Россия. Премьер-лига
Азмун: «Мы играем в футбол, там нет такого понятия «немного задел»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кузяев мог уйти с поля. Было ли удаление - видео видео
18:08 · Россия. Премьер-лига
Смолов забил с нулевого угла. Правильно ли отменён гол - видео 2 видео
17:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нашёл усиление атаки в Грузии
17:27 · Россия. Премьер-лига
Николич вынужден рисковать здоровьем Зе Луиша
17:21 · Россия. Премьер-лига
Семак объяснил отсутствие в составе Ракицкого, Дзюбы и Клаудиньо
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Зенит» - 1:1 (закончен) 22
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба остался в запасе на матч РПЛ впервые с октября 1
16:16 · Россия. Премьер-лига
​Малком в основе, Дзюба в запасе: состав «Зенита» на матч с «Локомотивом»
Все новости
Рекомендуем
 