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Россия. Премьер-лига

Первый промах Кержакова: «Нижний Новгород» пострадал дома от «Уфы»

14 Августа 2021 • 19:29 Комментировать
Нижний Новгород
1:2
Уфа
окончен
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Четвёртый тур РПЛ подарил болельщикам «городское» противостояние «Нижний Новгород» – «Уфа».

Протокол игры  
Нижний Новгород 1:2 Уфа
    48' Агаларов Гамид (0:1)
(1:1) Кечкеш Акош 57'    
    65' Иванов Олег (1:2)
Нигматуллин Артур Кечкеш Акош Масоэро Лукас   76' Гоцук Кирилл   73' (Сапета Александр (   73') Козлов Алексей Каккоев Никита Калинский Николай Пенчиков Даниил   46' (Ткачук Денис (   46') Горбунов Игорь   14'   46' (Галаджан Артём (   46' Берковский Илья   78') Сулейманов Тимур   63' Балай Беким
Запасные: Анисимов Артур Могилевец Павел Гогличидзе Лео
Беленов Александр Плиев Константин Журавлёв Юрий Йокич Боян Бауэр Мориц Иванов Олег Камилов Владислав   24'   62' (Фищенко Руслан (   62') Кротов Вячеслав   62' (Жамалетдинов Тимур (   62') Мрзляк Филип   76'   80' (Голубев Артём (   80') Агаларов Гамид   73' (Никитин Алексей (   73') Сухов Александр
Запасные: Алиев Азер Кузнецов Алексей Ботака-Иобома Эрвинг Саплинов Александр
14 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

«Нижний Новгород» всех удивил своим бодрым стартом чемпионата. Набрав в трёх первых турах семь очков, команда Александра Кержакова установила новую планку для новичков Премьер-лиги. Причём волжане обыграли не кого-нибудь, а участников еврокубков – «Сочи» и «Спартак». Но на длинной дистанции прямым конкурентом «НН» общественность по-прежнему считает команды типа как раз «Уфы».

Боевитости башкирскому клубу не занимать – весенний приход Алексея Стукалова вывел уфимцев из состояния ступора, куда они попали при позднем Евсееве и Рахимове. Правда, в начале нового сезона с результатами у «Уфы» было не всё хорошо: одно очко в трёх матчах. Но вопросов становится меньше, когда вспоминаешь, что соперниками «фиолетовых» были ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».

В первом тайме интересней в атаке смотрелись хозяева. Они пробили по чужим воротам девять раз – в четыре с половиной раза больше соперника. На шестой минуте Горбунов вышел на свободное пространство по зоне левого инсайда и пробил в сетку с внешней стороны. На шестнадцатой минуте нижегородцы имели хороший шанс на подаче углового. Мяч в гуще игроков отскочил от Йокича, но Гоцук пробил скорее по касательной – мяч несильно крутнулся рядом с правой штангой.

На 24-й минуте отличный момент подготовили для Балая. Горбунов, снабжённый мячом на правом полуфланге, короткой поперечной передачей отправил в буфет двух оппонентов, но оказавшийся в одиночестве Балай не переиграл в ближнем углу Беленова. Потом ещё Масоэро не попал в ближний угол головой на подаче углового, а Горбунов не справился с Беленовым, оказавшись с ним с глазу на глаз.

«Уфа» до перерыва ничем в нападении не запомнилась, но в начале второго тайма вперёд вышла именно она. Для нижегородцев вроде ничего не предвещало опасности, поскольку Нигматуллин нормально выбил мяч в центр поля. Но оттуда Касинтура выполнил заброс на ход Агаларову, а Масоэро в ответственный момент не сохранил равновесие и перекувыркнулся. Агаларов получил свободный выход один на один и поразил правый нижний угол (0:1).

Впрочем, не прошло и десяти минут, как цифры на табло вернулись к обозначению равенства. Калинский навесил слева с корнера, и дебютировавший за «НН» венгерский защитник Кечкеш переправил снаряд тоже в правый угол (1:1). Но и «Уфа» быстро вернула себе преимущество в один мяч. Нигматуллин на линии вратарской бросился в ноги Агаларову, завалил его и спровоцировал пенальти. Олег Иванов с точки промахиваться не привык и отличился в левый угол выше вратарских рук (1:2).

Хозяева, конечно, постарались исправить ситуацию, но это у них не вышло. На восьмидесятых минутах рассматривался вопрос ответного пенальти за попадание мяча в руку Плиеву, однако после долгих консультаций с видеоассистентами Казарцев не стал указывать на точку. Итог – дебютное поражение «Нижнего Новгорода» в Премьер-лиге. Александр Кержаков первый раз промахивается на уровне РПЛ как тренер в четвёртом по счёту матче. А уфимцы, наоборот, только сейчас познали радость победы в новом сезоне. 

Кирилл Иванцов

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окончен Нижний Новгород 1:2 Уфа
окончен Спартак Москва 1:0 Урал 1.42 4.5 8
Идет 43 минута Ростов 0:2 ЦСКА Москва 3.9 3.4 2.1
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