Беленов: «Во втором тайме мы игру поменяли, проявили характер, и считаю, что заслуженно выиграли»

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - «Уфа» (1:2) Александр Беленов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Согласны, что приз по большей части за счет первого тайма сегодня? Там вы несколько раз спасли свою команду.

- Не знаю, не я выбираю. Ну да, в первом тайме было несколько опасных моментов у наших ворот. Во втором тайме мы игру поменяли, проявили характер, и считаю, что заслуженно выиграли сегодня.

- В дальнейшем эта победа поможет команде?

- Естественно, это три очка. У нас, как вы знаете, было одно до этой игры, нам очень нужны были очки. Мы играли хорошо с московскими командами, но где-то нам не везло, где-то не хватало мастерства, поэтому, наверное, нам сегодня вернулось, может быть.