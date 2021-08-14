Александр Кержаков: «Миладиновичу намного лучше, и скоро он приедет сюда в Нижний Новгород»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня день рождения у Иван Миладиновича, но его в составе не будет. Как он себя чувствует?

- Ивану намного лучше, и скоро он приедет сюда в Нижний Новгород.

- Очень удачный старт у команды, семь очков в трех матчах, насколько это влияет на игроков, нет ли каких-то шапкозакидательских настроений?

- Мы не обращаем внимания на турнирную таблицу. Я могу повторять каждый раз перед каждой игрой, что для нас огромное событие, для нас, города, болельщиков, каждая игра. Поэтому для нас просто праздник, мы стараемся полностью отдаваться в каждой игре, а там как будет, так и будет в конце сезона.

- Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России. Какие там будут задачи, довольны ли вы соперниками?

- Мы пока не думаем об этом. У нас впереди еще очень много игр. Первое, о чем мы думаем, это о предстоящем матче.