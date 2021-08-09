Александр Кержаков: «Хотел выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за поддержку Миладиновича»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в эфире канала «Матч Премьер» поведал о состоянии здоровья травмированного Ивана Миладиновича.

- Вопрос о состоянии Ивана Миладиновича, потому что он потерял сознание, получил тяжелую травму, рассечение. Где он, как себя чувствует, какие сроки восстановления?

- Ивана сегодня перевели из реанимации в общую палату. Он находится в Москве и, наверное, будет там около четырех-пяти дней, и потом он уже переедет в Нижний Новгород, здесь он будет восстанавливаться. К счастью, прогнозы первоначальные не оправдались, самое, что могло быть худшее, позади. Он сейчас идет на поправку, мы его очень ждем и желаем ему здоровья.

Хотел еще выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за то, что они сегодня вышли в таких футболках в поддержку Ивана. Это очень приятно, мы, конечно же, всем сердцем желаем ему восстановления и ждем его в команде.