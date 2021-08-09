Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Александр Кержаков: «Хотел выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за поддержку Миладиновича»

09 Августа 2021 • 22:49 Комментировать
Нижний Новгород
...
Уфа
14.08 17:30
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в эфире канала «Матч Премьер» поведал о состоянии здоровья травмированного Ивана Миладиновича.

- Вопрос о состоянии Ивана Миладиновича, потому что он потерял сознание, получил тяжелую травму, рассечение. Где он, как себя чувствует, какие сроки восстановления?

- Ивана сегодня перевели из реанимации в общую палату. Он находится в Москве и, наверное, будет там около четырех-пяти дней, и потом он уже переедет в Нижний Новгород, здесь он будет восстанавливаться. К счастью, прогнозы первоначальные не оправдались, самое, что могло быть худшее, позади. Он сейчас идет на поправку, мы его очень ждем и желаем ему здоровья.

Хотел еще выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за то, что они сегодня вышли в таких футболках в поддержку Ивана. Это очень приятно, мы, конечно же, всем сердцем желаем ему восстановления и ждем его в команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков Иван Миладинович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сочи 2:0 Урал 1.8 3.5 5.4
Все матчи
Новости
09 Августа
22:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Хотел выразить огромную благодарность футболистам «Сочи» за поддержку Миладиновича»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Надеюсь, что руководство понимает, что 14-15 человек в обойме на игру РПЛ - это не совсем правильно»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Счастливы, что удалось выиграть у «Спартака», но никто не впадает в эйфорию»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» победил перед ключевой игрой с «Партизаном» - видео видео
21:41 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Эта игра была важна для Джанаева, психология - как раз начать этот соревновательный цикл»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Как показала практика, совершенно правильно всё сделали, дав поиграть по тайму»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Матвеев: «Опять ВАР вмешался, поставили пенальти»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Эджуке - о матче с «Динамо»: «Второй тайм начался не так, как мы хотели»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Азмун интересен французскому гранду 1 слухи
19:04 · Россия. Премьер-лига
Матвеев: «В прошлых матчах было у нас неоптимальное сочетание в обороне»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Ребята получили очень хорошую нагрузку в течение этих 18 дней, поэтому объективно нужна ротация» 1
18:37 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» - «Урал» - 2:0 (закончен)
18:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Кварацхелии: «Хвича уйдёт из «Рубина» с вероятностью в 85-90%»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Мозес и Промес не прилетели со «Спартаком» в Лиссабон 3
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Матюнин обратился в судейский комитет после работы на матче «Зенита» 4
Все новости
Рекомендуем
 