Стукалов: «В перерыве попросили действовать более агрессивно. Благодаря этому забили два мяча»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- В перерыве вы еще несколько минут просидели на скамейке. Вы всегда так делаете или специально что-то со своим штабом придумали под этот матч?

- Нет, мы всегда даем эмоциям успокоиться в раздевалке, потом заходим и вносим коррективы.

- В первом тайме небольшое преимущество было у «Нижнего Новгорода», во втором вам удалось забить два мяча. За счет чего? Что поменяли в игре своей команды?

- Добавили в желании, агрессии, потому что в первом тайме мы слишком академично действовали и в перерыве попросили действовать более агрессивно. Благодаря этому забили два мяча.

- Сложный календарь у вашей команды, с тремя потенциальными участниками еврокубков уже сыграли, а впереди еще «Зенит». Для вас это плюс или минус?

- Мы идем от игры к игре. Мы не ровняем соперников, «Зенит» там или нет. За тур до игры с нами соперник обыграл «Спартак», поэтому чемпионат ровный. Все команды плюс-минус в одном состоянии находятся. Не сказать, что кто-то выделяется. Понятно, что «Зенит» стоит особняком по подбору игроков, но в одном матче может быть все, что угодно.