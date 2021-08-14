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Россия. Премьер-лига

Стукалов: В матче с «Нижним Новгородом» нет фаворита

14 Августа 2021 • 17:03 Комментировать
Нижний Новгород
0:0
Уфа
1-й тайм
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Неудачный старт у команды, но играли с топовыми соперниками. Насколько сейчас турнирная таблица отражает положение дел у команды?

- Сколько очков заработали, столько и заработали, поэтому так, что есть, то есть.

- Кто сегодня фаворит игры?

- Нет фаворита.

- У вас новый игрок Касинтура. Насколько уже ему удалось перестроиться с мини-футбола на футбол большой?

- Он в правильном  направлении.

- Вы уже подобрали ему позицию? Левый фланг?

- Не факт.

- Жеребьевка элитного раунда Кубка России состоялась. Как вам соперники, какие задачи стоят перед командой?

- Задача пройти дальше. Все группы плюс-минус одинаковые, равные.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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Идет 38 минута Нижний Новгород 0:0 Уфа
Идет 38 минута Спартак Москва 1:0 Урал 1.4 4.5 8.5
14.08  20:00 Ростов ... ЦСКА Москва 3.2 3.4 2.25
14.08  20:00 Ахмат ... Динамо Москва 3.25 3.45 2.2
15.08  17:30 Локомотив Москва ... Зенит 4.6 3.6 1.8
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