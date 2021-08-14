Стукалов: В матче с «Нижним Новгородом» нет фаворита

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Неудачный старт у команды, но играли с топовыми соперниками. Насколько сейчас турнирная таблица отражает положение дел у команды?

- Сколько очков заработали, столько и заработали, поэтому так, что есть, то есть.

- Кто сегодня фаворит игры?

- Нет фаворита.

- У вас новый игрок Касинтура. Насколько уже ему удалось перестроиться с мини-футбола на футбол большой?

- Он в правильном направлении.

- Вы уже подобрали ему позицию? Левый фланг?

- Не факт.

- Жеребьевка элитного раунда Кубка России состоялась. Как вам соперники, какие задачи стоят перед командой?

- Задача пройти дальше. Все группы плюс-минус одинаковые, равные.