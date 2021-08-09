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Россия. Премьер-лига

Александр Кержаков: «Надеюсь, что руководство понимает, что 14-15 человек в обойме на игру РПЛ - это не совсем правильно»

09 Августа 2021 • 22:43 Комментировать
Нижний Новгород
...
Уфа
14.08 17:30
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в эфире канала «Матч Премьер» надеется о том, что команду пополнят новые игроки.

- Вы ждете еще новичков? Сколько еще нужно игроков, чтобы вы были довольны укомплектованностью команды? В запасе на матч со «Спартаком» было 4 полевых игрока и вратарь.

- У нас есть небольшие повреждения у некоторых ребят, три человека выпали по травме. Мне сложно говорить, сколько я жду и сколько бы хотел, потому что не от меня все зависит. Когда я только пришел в команду, мне предлагали нескольких игроков, которых хотел бы видеть. Не по нашим причинам не получилось взять их в команду. Сейчас мы ждем, что получится дозаявить нескольких футболистов, ведутся переговоры. Опять же не все до начала сезона изъявляли желание. Наверное, многие сомневались, что команда-новичок, наверное, не с таким огромным бюджетом, который бы многие футболисты хотели. Небольшие у нас зарплаты, но самое главное, что есть желание у тех, кто у нас есть. Надеемся, что в будущем у нас будет побольше футболистов и можно будет как-то давать отдых ребятам, потому что мы все понимаем, надеюсь, что руководство понимает, что 14-15 человек в обойме на игру Премьер-лиги - это не совсем правильно.

- Погашены ли задолженности по премиальным по прошлому сезону? Насколько ситуация проблемная для вас как для тренера?

- Передо мной такая проблема руководства не стояла. Но я понял, что все ребятам погасили. Даже когда пошли такие разговоры, ни в чем это не проявлялось, потому что ребята как работали на тренировках в полную силу, никто даже не заикался об этом. Я знаю, что до игры с «Уралом» все было закрыто.

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Нижний Новгород Александр Кержаков
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