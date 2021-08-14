Александр Кержаков: «Невезение здесь неуместно, это мастерство»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».
- Вы сегодня поменяли по ходу игры Горбунова, Гоцука и Галаджана, который сам вышел на замену. С чем связаны такие изменения в составе?
- С тем, что это диктовал ход игры.
- Можно ли говорить сегодня о невезении? Потому что в первом тайме было создано очень много моментов?
- Невезение здесь неуместно, это мастерство.
- Будет ли проще команде, потому что упадет психологический груз или нет?
- Что значит «психологический груз»?
- Что была беспроигрышная серия и 7 очков.
- И что? За это дается психологический груз?
- Это не давило на команду?
- Нет.