Александр Кержаков: «Невезение здесь неуместно, это мастерство»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сегодня поменяли по ходу игры Горбунова, Гоцука и Галаджана, который сам вышел на замену. С чем связаны такие изменения в составе?

- С тем, что это диктовал ход игры.

- Можно ли говорить сегодня о невезении? Потому что в первом тайме было создано очень много моментов?

- Невезение здесь неуместно, это мастерство.

- Будет ли проще команде, потому что упадет психологический груз или нет?

- Что значит «психологический груз»?

- Что была беспроигрышная серия и 7 очков.

- И что? За это дается психологический груз?

- Это не давило на команду?

- Нет.