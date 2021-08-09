Александр Кержаков: «Счастливы, что удалось выиграть у «Спартака», но никто не впадает в эйфорию»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в эфире канала «Матч Премьер» оценил старт команды в РПЛ.

- У вас 7 очков после трех туров. Как впечатления, насколько результат соответствует ожиданиям перед началом сезона?

- Сложно сказать, потому что понятно, что с какой-то стороны это сенсация, но все же для нас как новичка элиты российского футбола, команды, которая только начинает свой путь в Премьер-лиге, каждая игра как праздник, огромное событие. Естественно, ребята и тренерский штаб, все сотрудники клуба хотят показать себя с самой лучшей стороны. Наслаждаемся теми моментами и минутами, которые проводим во время игры и подготовки к матчам. Поэтому отдаем все силы. Как получается, так и получается. Естественно, мы очень счастливы и довольны, что сейчас нам удалось выиграть у «Спартака», но мы понимаем насколько тяжелый и долгий путь нам предстоит. Конечно же, никто не впадает в эйфорию. Все понимают, что наша основная задача в этом сезоне - закрепиться в Премьер-лиге.

- Если говорить о том, как ваша команда строит игру. На чем она строится прежде всего? Победы получились разными. С «Сочи» вы убежали в контратаку, со «Спартаком» два быстрых гола, могли забить и третий. Какие принципы в игре «Нижнего Новгорода»?

- Причины? Самое главное, что у нас каждый футболист, сколько бы ни играл на футбольном поле, полностью отдается игре. Я прошу, чтобы ребята наслаждались теми минутами, которые проводят на поле. Мы понимаем, что, наверное, в чем-то уступаем соперникам. Самое главное, что мы уступаем в опыте, но он, я надеюсь, к нам придет. Мы уступаем в психологическом состоянии, потому что нам тяжело. Повторюсь, что мы делаем первые шаги. А так мы играем как можем играть на данный момент, используем ту тактику, которую считаем лучшей и подходящей к тем футболистам, которые есть. Рад, что ребята принимают и слышат то, что мы от них требуем. Как тренерский штаб мы рады, что они выполняют все на футбольном поле. Я очень рад, что они ни на секунду не выключаются из игры и с первой до последней минуты, от свистка до свистка главного арбитра они все время в игре.