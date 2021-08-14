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Россия. Премьер-лига

Кержаков: «Пропущенные голы – это всегда следствие ошибок»

14 Августа 2021 • 22:42 Комментировать
Нижний Новгород
1:2
Уфа
окончен
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Наставник новичка РПЛ «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча с «Уфой» в рамках четвертого тура чемпионата поделился мнением об игре своих подопечных.

Кержаков подчеркнул, что первую половину игры нижегородцы провели неплохо, но свои моменты до голов довести не удалось, за что команда и поплатилась во второй 45-минутке.

«Пропущенные голы — это всегда следствие ошибок», - подчеркнул специалист на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от «Уфы» - первое для «Нижнего Новгорода» в текущем сезоне. До этого команда побеждала или сводила матчи к ничейному результату.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков Уфа РПЛ
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