Кержаков: «Пропущенные голы – это всегда следствие ошибок»

Наставник новичка РПЛ «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков после матча с «Уфой» в рамках четвертого тура чемпионата поделился мнением об игре своих подопечных.

Кержаков подчеркнул, что первую половину игры нижегородцы провели неплохо, но свои моменты до голов довести не удалось, за что команда и поплатилась во второй 45-минутке.

«Пропущенные голы — это всегда следствие ошибок», - подчеркнул специалист на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от «Уфы» - первое для «Нижнего Новгорода» в текущем сезоне. До этого команда побеждала или сводила матчи к ничейному результату.