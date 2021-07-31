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Россия. Премьер-лига

Стукалов: «Динамо» на сегодняшний день - это топ-клуб, но у нас есть свои козыри»

31 Июля 2021 • 17:29 Комментировать
Уфа
0:2
Динамо Москва
3.85 3.35 2.05
2-й тайм
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Желание и самоотдача должны быть на высоком уровне. «Динамо» на сегодняшний день - это топ-клуб. Понятно, что будет сложно, но опять же у нас есть свои козыри. Будем стараться на них играть.

- На неделе 24-летний Тимур Жамалетднов играл в матче молодежных команд против московского «Спартака», зачем для чего?

- Набирает форму, набирает кондиции. Он пропустил сборы, болел, а сейчас через работу с нами, через игры в дубле набирает.

- Интересно, когда будут появляться молодые игроки из школы футбольного клуба «Уфа», хотя бы на скамейке запасных в составе команды?

- Они должны соответствовать уровню прежде всего. Там есть интересные молодые ребята. Мы на каждой игре дубля присутствуем. Есть там два человека, которые нам интересны, но их задача прогрессировать, тогда они будут здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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Идет 80 минута Уфа 0:2 Динамо Москва 3.85 3.35 2.05
31.07  20:00 ЦСКА Москва ... Локомотив Москва 2.45 3.4 3.05
01.08  17:30 Урал ... Нижний Новгород
01.08  20:00 Краснодар ... Химки
01.08  20:00 Ростов ... Зенит 6.4 4.25 1.57
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