Шварц высказался о возможных трансферах «Динамо»

Московское «Динамо» может подписать новых футболистов в текущее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник команды Сандро Шварц.

«Работаю и развиваю игроков, которые есть в обойме. Вопрос по новичку открыт, мы находимся в плотной взаимосвязи с клубом по этому поводу», - передает слова немецкого специалиста «Спорт-экспресс».

Московский коллектив успешно стартовал в новом сезоне чемпионата России, одолев на выезде «Ростов» со счетом 2:0.

В рамках второго тура Премьер-лиги «Динамо» встретится с «Уфой». Поединок состоится в субботу, 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.