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Россия. Премьер-лига

Шварц высказался о возможных трансферах «Динамо»

29 Июля 2021 • 14:00 Комментировать
Уфа
...
Динамо Москва
3.85 3.40 2.05
31.07 17:30
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Московское «Динамо» может подписать новых футболистов в текущее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник команды Сандро Шварц.

«Работаю и развиваю игроков, которые есть в обойме. Вопрос по новичку открыт, мы находимся в плотной взаимосвязи с клубом по этому поводу», - передает слова немецкого специалиста «Спорт-экспресс».

Московский коллектив успешно стартовал в новом сезоне чемпионата России, одолев на выезде «Ростов» со счетом 2:0.

В рамках второго тура Премьер-лиги «Динамо» встретится с «Уфой». Поединок состоится в субботу, 31 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Уфа Сандро Шварц
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