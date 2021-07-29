Шварц: «Уфа» – это серьёзная команда»

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, как его команда готовится к поединку второго тура российского чемпионата против «Уфы».

«В воскресенье мы были на матче ЦСКА — «Уфа», это серьезная команда, которая хорошо обороняется», - приводит слова Шварца Sport24.

Также главный тренер московской команды отметил, что «Уфа» играет в компактный футбол, и в то же время имеет насыщенную атаку из пяти футболистов. Поэтому, по словам Шварца, нужно ограничить противника в исполнении фланговых навесов и прострелов.

Матч между «Динамо» и «Уфой» во втором туре российского чемпионата состоится 31 июля.