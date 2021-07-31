Шварц: «В последние два дня мы проводили тренировки именно на таком же поле, на искусственном покрытии»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Неделю назад матч против «Ростова» проходил на сухом естественном и очень неровном газоне. А сегодня на влажном ровном, но искусственном. Какие нюансы в построении атаки и контроле мяча вы внесли в план на игру?

- Конечно, на искусственном поле есть свои особенности, но хочу сказать, что в последние два дня мы проводили тренировки именно на таком же поле, на искусственном покрытии.

- Ваша команда импонирует нейтральным болельщикам тем, что у вас в составе играют и делают результат юные россияне - Тюкавин, Захарян. А, к примеру, более опытные Нжи, Игбун и Комличенко в прошлом сезоне лишь выходят на замену. Почему вы так же смело не прибегаете к омоложению вратарской линии? Все-таки Шунину уже 34.

- Антон Шунин является нашим капитаном, это игрок, к которому у нас абсолютно нет никаких вопросов. Более того, в данном случае если говорить о возрасте, я бы не стал это ставить во главу угла, потому что для нас всегда было важно именно то качество игры, которое футболист показывает, поэтому Антон у нас занимает место в воротах.