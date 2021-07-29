Шварц рассказал о возможных перестановках в центре обороны команды

Рулевой московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал об игре центральных защитников команды в первом матче сезона с «Ростовом», а также оценил шансы других исполнителей на попадание в стартовый состав.

«У каждого центрального защитника есть шанс на попадание в стартовый состав»,- цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что связка центральных оборонцев парагвайца Бальбуэны и украинца Ивана Ордеца сыграла организованно в матче первого тура, но гарантий того, что эта же пара защитников сыграет и в дальнейших поединках Шварц не дал. Специалист подчеркнул, что в команде кроме Ордеца и Бальбуэны есть ещё два центральных защитника.

В рамках второго тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Уфой» на выезде 31 июля.