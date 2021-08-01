«Уфа» не будет обращаться в экспертную комиссию из-за судейства в игре с «Динамо»

31 июля в рамках второго тура российской Премьер-лиги «Уфа» проиграла московскому «Динамо» со счетом 2:3. Генеральный директор Шамиль Газизов остался недовольным работой арбитра, о чем сообщил на послематчевом интервью. Также Газизов грозился с претензиями обратиться в экспертно-судейскую комиссию.

Впрочем, уже сегодня клуб изменил свои намерения. Пресс-службе клуба директор заявил, что пересмотрев все спорные эпизоды, команда признала правильность принятых рефери решений. Более того, он публично извинился за свои слова: «Мы приносим извинения Алексею Сухому и бригаде VAR».

Напомню, что в поединке было назначено два пенальти, а красную карточку получил игрок «Уфы» Руслан Фищенко.