2 пенальти, удаление и огненная концовка: «Динамо» отскочило в Уфе и возглавило таблицу РПЛ

Программа выходных во втором туре чемпионата России открывалась матчем «Уфа» – «Динамо» на «BetBoom Арене».

Динамовцы стартовали в новом розыгрыше РПЛ успешно, подавив в гостях «Ростов», ошарашенный новостью о совместительской практике Валерия Карпина. В низовьях Дона три очка «бело-голубым» принесли контратака и стандарт в первом тайме. Во втором туре подопечным Сандро Шварца предстоял снова выезд, но уже в уральскую сторону. «Уфа» начала свой путь в чемпионате гостевым матчем на «ВЭБ Арене», где не устояла перед ЦСКА после перерыва. В прошлом сезоне башкирский клуб был аутсайдером, но теперь его скорее расценивают как сюрпризную дружину, вдохновляемую перспективным молодым тренером Алексеем Стукаловым.

Первый тайм начался неинтересно. Мяч болтался вдали от непосредственно опасных зон, и моменты всплывали только в мечтах болельщиков. Но динамовцы смотрелись солиднее в атаке. Уфимцы впереди ничего не демонстрировали, в отличие от москвичей, стремившихся продавить чужую оборону в позиционном ключе. И у «бело-голубых» получилось два раза за несколько минут после тридцатой реализовать своё игровое преимущество в голевое с помощью судейских наказаний.

Из контекста понятно, что наказывали арбитры «Уфу». За нарушения в своей штрафной площади. Дважды привёз пенальти в ворота хозяев Милетич, которого Стукалов от греха подальше заменил в перерыве. Сначала Милетич зацепил по ноге Тюкавина, а затем подкатился под уже избавившегося от мяча Паршивлюка. Тот, возможно, падал слишком картинно, однако это не помешало главному арбитру Сухому указать на точку после личного просмотра ВАР. Первый пенальти Фомин исполнил в левый угол, второй – в правый. Беленов оба раза угадывал, но не более того. Во втором случае вратарь «Уфы» бесполезно задел мяч руками, после чего стадион сотряс его громкий рык разочарования. Вскоре был намёк ещё на третий пенальти, но он правильно не случился, ибо повода на самом деле не было.

Во втором тайме «Динамо» отталкивалось от счёта. Столичная команда имела парочку полумоментов, когда счёт мог становиться крупным, но Лаксальт с Захаряном не стали делать положение «Уфы» в этом матче совсем уж плачевным. Хозяева, как и в первом тайме, склоняли процент владения мячом в свою сторону, но с попаданием в створ у них по-прежнему наблюдались проблемы. Разве что Касинтура пробил туда и одновременно в руки Шунина.

Спокойно выдержав отрезок хозяев, гости перевели игру на чужую половину поля, и там Фищенко явно сыграл рукой, за что получил жёлтую карту и оставил свою команду вдесятером. Но в меньшинстве «Уфа» оказалась опаснее, как раненый зверь. Она пошла вперёд на предпоследний штурм, и ей хватило воли сравнять счёт. Йокич навесил слева на Жамалетдинова, пробившего головой, Шунин отразил мяч в стойку, а на добивании был точен Агаларов. То было на 81-й минуте, а вскоре Агаларов сделал дубль, всколыхнув сетку с прострела Голубева (2:2).

И тут теперь уже «Динамо» включило дополнительные обороты, благодаря чему вырвало победу. Скопинцев навесил слева, а Шиманьски поразил цель головой (2:3). «Бело-голубые» выгрызают победу, теперь у них шесть очков по итогам двух матчей, и они лидируют в турнирной таблице по крайней мере до тех пор, пока не сыгрались несколько других встреч второго тура.

Кирилл Иванцов