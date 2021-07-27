В московском «Динамо» произойдут изменения в структуре клуба – новым начальником станет Сергей Якунчиков, заменив в данной роли Александра Удальцова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Также по информации источника, Удальцов, возможно, останется в московской команде. Его, скорее всего, ожидает повышение и работа на новой должности.

Что касается Якунчикова, то сейчас он числится в «Химках», а ранее в течении длительного периода времени занимал подобную позицию в ЦСКА. Вероятно, что официально о назначении будет объявлено после предстоящего тура российской Премьер-лиги.