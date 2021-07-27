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Россия. Премьер-лига

У «Динамо» будет новый начальник команды слухи

27 Июля 2021 • 23:38 Комментировать
Уфа
...
Динамо Москва
3.85 3.40 2.02
31.07 17:30
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В московском «Динамо» произойдут изменения в структуре клуба – новым начальником станет Сергей Якунчиков, заменив в данной роли Александра Удальцова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Также по информации источника, Удальцов, возможно, останется в московской команде. Его, скорее всего, ожидает повышение и работа на новой должности.

Что касается Якунчикова, то сейчас он числится в «Химках», а ранее в течении длительного периода времени занимал подобную позицию в ЦСКА. Вероятно, что официально о назначении будет объявлено после предстоящего тура российской Премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Удальцов Сергей Якунчиков
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