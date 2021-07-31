Стукалов: «В первом тайме многие наши лидеры сыграли не так, как мы хотели»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме многие наши лидеры сыграли не так, как мы хотели. Во втором тайме ребята, которые вышли, добавили эмоций, желания. Удалось переломить неудачно складывающуюся игру. Но, к сожалению, в концовке мы пропустили. Вот и весь комментарий.

- В первом тайме поменяли защитников флангами. Это, как я понимаю, делалось с целью улучшить игру в атаке. Но получилось так, что Милетич, оказавшись…

- Здесь не будем говорить, это индивидуальная ошибка. Все прекрасно видели и понимают. Зачем мы сейчас будем это обсуждать?

- Вы сказали, что игроки, вышедшие на замену, так сыграли, мы ожидаем больших перестановок в стартовом составе на следующий матч?

- Посмотрим, надо проанализировать игру. Всегда какие-то выводы делаем после анализа. Сейчас надо просто успокоиться, проанализировать и будем делать выводы.