Шварц: «Команда проявила характер, свои бойцовские качества и вырвала победу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме у нас был не такой большой процент владения мячом, тем не менее, мы смогли забить те голы, выжать максимум из этого. Если говорить о втором тайме, то после красной карточки мы немного упустили нити игры из наших рук, но я рад тому, что команда проявила характер, свои бойцовские качества и вырвала победу, буквально незадолго до конца игры.

Я считаю, что в первом тайме у нас было достаточно много подходов, мы создавали остроту. Единственное, чего не хватало, это последнего точного паса, который позволил бы атаку завершить голом, но в целом я считаю, что мы взяли игру под свой контроль. В то же время нужно отдать должное, что «Уфа» сыграла слишком хорошо в обороне против нас.

На следующей неделе будет совсем другая игра, это новая страница, мы будем к ней подходить с полной концентрацией, это дерби, что обо всем говорит. Нам нужно будет сыграть в наш лучший футбол.