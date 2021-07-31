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Россия. Премьер-лига

Шварц: «Команда проявила характер, свои бойцовские качества и вырвала победу»

31 Июля 2021 • 23:06 Комментировать
Уфа
2:3
Динамо Москва
окончен
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первом тайме у нас был не такой большой процент владения мячом, тем не менее, мы смогли забить те голы, выжать максимум из этого. Если говорить о втором тайме, то после красной карточки мы немного упустили нити игры из наших рук, но я рад тому, что команда проявила характер, свои бойцовские качества и вырвала победу, буквально незадолго до конца игры.

Я считаю, что в первом тайме у нас было достаточно много подходов, мы создавали остроту. Единственное, чего не хватало, это последнего точного паса, который позволил бы атаку завершить голом, но в целом я считаю, что мы взяли игру под свой контроль. В то же время нужно отдать должное, что «Уфа» сыграла слишком хорошо в обороне против нас.

На следующей неделе будет совсем другая игра, это новая страница, мы будем к ней подходить с полной концентрацией, это дерби, что обо всем говорит. Нам нужно будет сыграть в наш лучший футбол.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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