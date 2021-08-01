Шиманьски – о матче с «Уфой»: «Больше так нельзя терять концентрацию»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски поделился эмоциями после победного для его команды выездного матча второго тура российского чемпионата против «Уфы». «Динамо» было впереди 2:0 до 81-й минуты, а затем соперник в меньшинстве отыграл два мяча, но так и не смог удержать ничейный результат. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Полузащитник отметил, что после удаления в составе «Уфы» при счете 2:0 в пользу «Динамо», москвичи немного расслабились, но зато теперь знают, как не нужно играть в следующих матчах.

Также Шиманьски рассказал, что чувствовала команда после второго пропущенного от «Уфы» гола:

«Обидно было пропустить два мяча за пять минут, но хорошо, что выиграли и добыли три очка. Больше так нельзя терять концентрацию и позволять сопернику отыгрываться», - цитирует футболиста официальный сайт московского клуба.

Следующий матч московское «Динамо» проведет против принципиального соперника – ЦСКА.