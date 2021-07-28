«Краснодар» c «Химками» сыграют без зрителей

Поединок второго тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Химками» состоится без болельщиков, указано на официальном сайте «быков». Всё дело в том, что губернатор Краснодарского края ввёл режим повышенной готовности в связи c ковидными ограничениями. Если болельщики уже приобрели билеты, то они смогут их вернуть без любых затруднений.

Матч состоится первого августа в Краснодаре и начнётся в 20:00 по Москве.

Свой первый матч в чемпионате «Краснодар» сыграл на выезде c «Уралом», где разгромил соперников со счётом 3:0. «Химки» в своём первом матче уступили петербургскому «Зениту» со счётом 1:3

Также, во втором туре без зрителей сыграют «Ростов» c «Зенитом».