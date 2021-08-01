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Россия. Премьер-лига

Деменко: «Краснодар» в отличие от «Зенита» недооценки «Химок» уже не допустит»

01 Августа 2021 • 09:05 Комментировать
Краснодар
...
Химки
Через 9 ч. 9 мин.
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящей встречи «быков» с «Химками».

- «Краснодар» хоть в первом матче чемпионата и выиграл у «Урала» 3:0 более-менее уверенно, но там матч мог повернуться в любую сторону. «Урал» не забил пенальти, после которого мог выйти вперёд. Пока Ганчаренко присматривается, пробует разные варианты, все-таки игроков много ушло. После просмотра игры с «Уралом» считаю, что все-таки требуется игрок в зону центра полузащиты. Команда взяла хорошего нападающего, который забил гол с пенальти, посмотрим, что будет дальше.

Что касается «Химок», то команда очень понравилась в матче с «Зенитом». Если бы не удаление, то неизвестно, как бы все закончилось. В какой-то степени, конечно, «Зенит» недооценивал соперника. Я думаю, «Краснодар» такой недооценки уже не допустит, потому что «Химки» достаточно хорошо себя показали по игре. Лишь в конце игры команда развалилась и позволила нам увидеть тот «Зенит», который и ждали. «Химки» понравились, поэтому «Краснодару» нужно будет настраиваться на этот матч, - сказал Деменко.

«Краснодар» и «Химки» сыграют в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Максим Деменко
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