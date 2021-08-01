«Химки» неожиданно победили в Краснодаре, Классон не реализовал пенальти

«Краснодар» Виктора Ганчаренко на своём поле принимал «Химки» Игоря Черевченко.

«Быки» после первого тура РПЛ занимали лидирующую позицию. Выездной разгром «Урала» пусть и случился спонтанно, но от этого был ещё более ценен. Первый домашний матч сезон сверхсовременная арена Краснодара принимала первого же числа августа. Болельщики, которых не допустили в большом количестве, конечно же, ждали продолжения победной серии.

Новички Джон Кордоба и Владимир Ильин опять остались на скамейке запасных, присоединился к ним Шапи. Атакующее трио составили сплошь легионеры – Классон, Кабелла, Вильена, которым по краям помогали россияне Ионов и Петров. Игорю Черевченко удивить было нечем, все сильнейшие (Глушаков, Лантратов, Идову, Набиуллин, Себаи) вышли в старте.

И как раз Денис доказал, что лидеры «Химок» приехали не просто отбывать номер. После аута гости навязали борьбу у чужой штрафной площади. Серия коротких передач завершилась на Глушакове, а тот шикарным ударом пальнул под перекладину. Только блестящий бросок Матвея Сафонова позволил перевести мяч в верхнюю планку. Но мощный старт «Химок» южане ответили очень жёстко. По сути, только феномен Лантратова спас «Химки» от пропущенного гола в первом тайме.

Сначала Эдуард Сперцян заработал пенальти (фолил Душан Стоинович), а Виктор Классон его неплохо исполнил, но Илья Лантратов вытащил мяч из самого угла. Потом тот же швед обязан был отличиться после углового, без помех замкнув подачу Кабелла. Но и тут Лантратов потащил «мёртвый» мяч. Серия неиспользованных моментов расстроила «Краснодар» и под конец тайма мы вновь услышали звук южной перекладины. Теперь уже Илья Кухарчук прекрасно пальнул под планку, но Матвей Сафонов вновь перевёл мяч в каркас ворот.

Второй тайм стартовал скучновато, и чтобы как-то взбодрить свою команду, Виктор Ганчаренко на исходе часа игру выпустил дорогостоящего Джона Кордобу. Форвард вышел у «Краснодара», а забили «Химки». Сабович с левого края без помех вырезал кросс, Матвей Сафонов ошибся на выходе, а Илья Кухарчук замкнул дальнюю штангу – 0:1. И опять у Сафонова потрясающая игра на линии чередуется с ошибкой на выходе. Тревожно для сборной России.

«Краснодар» мог быстро отыграться, но аттракцион невиданной щедрости продолжил Кордоба. После передачи Сперцяна форвард должен был расстреливать Лантратова, но долго примерялся к мячу и был накрыт в самом центре штрафной площади. Концовка матча получилась нервной, но явными голевыми моментами не запомнилась. Больше всех удивил арбитр, добавивший целых девять минут. Но «Краснодар» так и не сумел отыграться, потерпев первое поражение в сезоне. Для «Химок», соответственно, это первый успех в этом чемпионате.