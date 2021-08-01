Черевченко: «Нам пенальти не забили, но это их проблемы»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что здесь комментировать-то? Ребята здорово сыграли в обороне, строго. Все, что мы просили, выполнили. До этого «Краснодар» доминировал в центре поля. Моменты были, там пенальти не забили, но это их проблемы. Я доволен, что три очка домой повезем.

- Можно сказать, что отраженный пенальти в какой-то мере стал определяющим эпизодом в сегодняшней встрече?

- Сказать, что определяющим, не могу. Говорить, что это вдохновило футболистов? После гола и отбитого пенальти команда получает эмоциональный подъем.

- Сегодня довольно-таки много было добавлено компенсированного времени к первому и второму таймам. На ваш взгляд, это много или нормально?

- Не буду на эту тему разговаривать. Секундомер не включаю никогда. Раз решили, то не знаю, можно было еще минут пять добавить.