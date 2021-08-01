Ганчаренко объяснил выход Вильены на позиции левого защитника

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Тони Вильена на позиции левого защитника. С чем связан такой перевод?

- По крайней мере, у нас есть уверенность, что он очень хорошо понимает, как действовать на этой позиции, он может поддержать атаку и надежно действует в защите. В связи с тем, что у нас Рамирес достаточно тяжело входит в форму и был травмирован, поэтому пока принимаем решение о том, что играет Тони. Но вполне возможно, что в следующей игре посмотрим на Рамиреса.

- Отсутствие зрителей каким-то образом скажется на этой встрече или для тренера есть определенное преимущество, что до футболистов можно докричаться без проблем?

- Посмотрим, в любом случае футбол для зрителей.

- Вопрос по поводу новости о приезде сюда Гжегожа Крыховяка. Насколько он необходим, какие качества в этой игроке вы можете отметить? Рады, что он приходит в ваш клуб?

- Давайте говорить об игре, а уже после можно будет поговорить.