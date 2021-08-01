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Россия. Премьер-лига

Ганчаренко: «В этих 9 компенсированных минутах «Химки» валялись 5 минут на поле»

01 Августа 2021 • 22:45 Комментировать
Краснодар
0:1
Химки
окончен
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Чем обусловлено поражение? Вроде бы и моменты были, но голы так и не появились.

- Да, на самом деле и пенальти, и еще моменты были у нас, где мы могли развернуть игру в нашу сторону. До того, как Классон не забил пенальти, там какая-то стройность у нас была, затем она продолжала быть. После того, как мы пропустили, у нас, к сожалению, мы начали эмоционально играть с холодной головой, в результате у нас каких-то системных моментов не было. Не думаю, что мы сегодня заслужили тот счет, который видим на табло, но тем не менее, в концовке мы могли более хладнокровно сыграть для того, чтобы додавить «Химки».

- В концовке 9 минут добавленных, и в них команда не может ничего острого создать…

- В этих 9 минутах «Химки» валялись 5 минут на поле. Мы же не можем ничего сделать.

- Что-то скажете сегодня Сафонову, или такое бывает у всех?

- Игра состоит из ошибок. Поэтому если в прошлой игре он нас выручил, и мы его подняли вверх, то сегодня ошибка, которую мы могли исправить, но не помогли.

- Три очка после двух стартовых туров. Насколько это удобоваримый результат?

- Смотря, как соперники сыграют, но понятно, что поражение домашнее нас не красит.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Краснодар Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
01 Августа 2021 в 22:54
ай дайте гончару подольше поработац.. еще конана в какой-нить клубешник подписац и ваще будец - ле-по-та! )))
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