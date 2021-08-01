Черевченко: «Укрепления мы давно уже ждём, только дождаться не можем»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Краснодар» - один из претендентов и лидеров российского футбола и игроков подбирает под свою философию. Так что хорошая команда.

- Насколько сложно будет сегодня играть в таких погодных условиях, которые сейчас царят в Краснодаре, в условиях этой жары, несмотря на то, что матч начнется в восемь, и прохладно не будет?

- Вы знаете, что в восемь, что в шесть, там два-три градуса разница. Также выходил на улицу сегодня. Тяжеловато будет обеим командам. Посмотрим.

- Что касается футбольного клуба «Химки», та ли команда сейчас, которую вы хотите видеть, или нуждается коллектив в укреплении каких-то позиций? Если да, то каких?

- Укрепления мы давно уже ждем, только дождаться не можем. Переговоры идут. А то, что это вопрос такой для своей команды, на публику выносить не собираюсь, какую команду хотел бы видеть, поэтому там с руководством поговорим.