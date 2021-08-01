Лантратов: «Добавили 10 минут, выдержали, при том что не просто отбивались, а играли в футбол»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Химки» (0:1) Илья Лантратов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- 50-й матч за «Химки», 20-й «сухой» матч за «Химки». Наверное, самое главное достижение, что ты сегодня остался «сухим», а твоя команда - победила. В чем залог этого второго подряд успеха «Химок» над «Краснодаром»?

- Два подряд с учетом прошлого сезона? Ребята вышли, бились до конца, просто мужики, добавили 10 минут, выдержали. При том что не просто отбивались, а играли в футбол. Большая заслуга всех пацанов, просто красавцы.

- Что сегодня стало определяющим вот в этом матче - отраженный пенальти или какие-то другие компоненты и детали?

- Решающим стало то, что вышли и боролись на каждом участке поля, выгрызали все мячи, и ребята просто молодцы.