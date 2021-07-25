Карапузов: «Мы нарабатывали прессинг все сборы, во многом из-за этого получилось забить два гола»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Ахмат» (1:2) Владислав Карапузов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра получилась тяжелая, очень рад победе и призу, но главное - это победа сегодня. Также рад голевой передаче на Мохамеда Конате.

- Сумасшедшая динамика сегодня была от вас, очень много движения, особенно в первом тайме. Я так понимаю, что ваш высокий прессинг и прессинг соперника - это такая ваша фирменная история для «Ахмата»?

- Да, мы нарабатывали прессинг все сборы, я считаю, что во многом из-за этого получилось забить два гола.

- Что произошло потом? Потому что второй тайм был не самым активным с вашей стороны, а в конце мы вообще увидели, что у вас было 4 центральных защитника.

- «Крылья Советов» хорошо контролируют мяч, это было в прошлом сезоне в ФНЛ и Кубке России. Так получилось, что подсели, пропустив быстрый гол во втором тайме. Пытались на контратаке поймать и пару раз могли.

- Было ощущение, что так или иначе вы, отдав инициативу, все равно ситуацию контролировали.

- Да, я считаю, что были моменты на контратаках, когда мы могли решать. А у них моментов не было, кроме дальних двух ударов.