Осинькин рассказал о задаче «Крыльев Советов» на сезон в РПЛ

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25 Июля 2021, 19:11,
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Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью пресс-службе клуба рассказал о задаче команды на сезон российской Премьер-лиги.
Осинькин заявил, что задачей коллектива на сезон в РПЛ является попадание в первую десятку в таблице. Также тренер подчеркнул амбиции команды, и отметил, что если удастся финишировать выше, все будут только рады.
В 19:00 стартовал первый матч «Крыльев Советов» в высшем дивизионе российского футбола после возвращения команды из ФНЛ в когорту лучших. За текстовой трансляцией поединка с «Ахматом» Вы можете следить на нашем сайте.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Крылья Советов, Ахмат, РПЛ, Игорь Осинькин