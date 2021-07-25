Осинькин рассказал о задаче «Крыльев Советов» на сезон в РПЛ

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью пресс-службе клуба рассказал о задаче команды на сезон российской Премьер-лиги.

Осинькин заявил, что задачей коллектива на сезон в РПЛ является попадание в первую десятку в таблице. Также тренер подчеркнул амбиции команды, и отметил, что если удастся финишировать выше, все будут только рады.

В 19:00 стартовал первый матч «Крыльев Советов» в высшем дивизионе российского футбола после возвращения команды из ФНЛ в когорту лучших. За текстовой трансляцией поединка с «Ахматом» Вы можете следить на нашем сайте.