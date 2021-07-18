​«Крылья Советов» похвастались новым автобусом

«Крылья Советов» вернулись в элиту российского футбола и готовятся к старту чемпионата. Между тем, самарский клуб похвастался новым клубным автобусом. Видео было опубликовано на страничке «крылышек» в «Твиттере».

«Въезжаем в новый сезон на новом автобусе», - говорится в сообщении самарского клуба.

Въезжаем в новый сезон -на новом автобусе pic.twitter.com/2ffF636y2v — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 18, 2021

Первый матч нового сезона «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 25 июля. В этот день самарцы на своём поле сыграют против «Ахмата». Стартовый свисток команды услышат в 19:00 по московскому времени.