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​«Крылья Советов» похвастались новым автобусом

18 Июля 2021, 14:20,

«Крылья Советов» вернулись в элиту российского футбола и готовятся к старту чемпионата. Между тем, самарский клуб похвастался новым клубным автобусом. Видео было опубликовано на страничке «крылышек» в «Твиттере».

«Въезжаем в новый сезон на новом автобусе», - говорится в сообщении самарского клуба.

 

Первый матч нового сезона «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 25 июля. В этот день самарцы на своём поле сыграют против «Ахмата». Стартовый свисток команды услышат в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Крылья Советов
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