Осинькин: «Надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная, жёсткая, агрессивная игра теперь будет всегда»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Думаю, что мы играли по счету правильно. У нас был отрезок, который, конечно, мне не очень понравился - сразу после второго гола, в тот момент мы не сразу включились в свою игру, но дальше мы играли, считаю, достаточно хорошо. Хотя я помню и те контратаки, которые все-таки у нас могли завершиться более хуже для нас, чем было.

- «Ахмат» - команда, которая всегда очень высоко прессингует с самых первых минут. В этой ситуации было как-то неожиданно видеть, что «Крылья» с этим не справились, были к этому не готовы.

- Наверное, все-таки вот эти 2-3 эпизода, которые были, они все-таки не совсем были такие, что мы к ним не готовы, а соперник - готов, потому что первый мяч - несчастный случай, второй - индивидуальные действия на флангах, доставка… это не контратака, немножко другие вещи. Но то, что мы должны были под давлением играть чуть лучше, в плане подбора и того, чтобы у нас после борьбы мяч оставался реже, чем было надо для такой игры. Отсюда инициатива и возможность для контратак у нас уменьшилась, у соперника - увеличилась. Наверное, нам надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная, жесткая, агрессивная игра теперь будет не единичным случаем, а по-настоящему всегда.