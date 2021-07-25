Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Осинькин: «Надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная, жёсткая, агрессивная игра теперь будет всегда»

25 Июля 2021, 22:47,

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Думаю, что мы играли по счету правильно. У нас был отрезок, который, конечно, мне не очень понравился - сразу после второго гола, в тот момент мы не сразу включились в свою игру, но дальше мы играли, считаю, достаточно хорошо. Хотя я помню и те контратаки, которые все-таки у нас могли завершиться более хуже для нас, чем было.

- «Ахмат» - команда, которая всегда очень высоко прессингует с самых первых минут. В этой ситуации было как-то неожиданно видеть, что «Крылья» с этим не справились, были к этому не готовы.

- Наверное, все-таки вот эти 2-3 эпизода, которые были, они все-таки не совсем были такие, что мы к ним не готовы, а соперник - готов, потому что первый мяч - несчастный случай, второй - индивидуальные действия на флангах, доставка… это не контратака, немножко другие вещи. Но то, что мы должны были под давлением играть чуть лучше, в плане подбора и того, чтобы у нас после борьбы мяч оставался реже, чем было надо для такой игры. Отсюда инициатива и возможность для контратак у нас уменьшилась, у соперника - увеличилась. Наверное, нам надо было войти в чемпионат, понимая, что такая плотная, жесткая, агрессивная игра теперь будет не единичным случаем, а по-настоящему всегда.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола