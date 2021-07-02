«Крылья Советов» назвали задачу на сезон-2021/2022

Стала известна задача самарских «Крыльев Советов» на следующий сезон. Об этом в беседе с журналистами рассказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

«Задача закрепиться в Премьер-лиге, занять место не ниже десятого», - передает слова функционера пресс-служба самарского клуба.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» поднялись из первенства ФНЛ в Премьер-лигу. Новый розыгрыш чемпионата России стартует 23 июля. В стартовом туре самарский коллектив на своем поле встретится с грозненским «Ахматом».