Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов»

Российский нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев продлил соглашение с клубом из Самары, сообщает пресс-служба команды. Новый контракт самарского клуба с футболистом рассчитан на три года. Сергеев перешел в «Крылья Советов» из московского «Торпедо» в 2020 году.

В минувшем сезоне ФНЛ нападающий сумел отличиться голами 40 раз в 42 матчах, что позволило его команде выиграть чемпионат, а футболисту - стать лучшим бомбардиром лиги и обновить рекорд результативности за один сезон ФНЛ. Ранее рекорд принадлежал форварду грозненского «Терека» Андрею Федькову, который сумел забить мяч в сетку ворот 39 раз за один сезон в 2004 году.