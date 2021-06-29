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Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов»

29 Июня 2021, 16:22,

Российский нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев продлил соглашение с клубом из Самары, сообщает пресс-служба команды. Новый контракт самарского клуба с футболистом рассчитан на три года. Сергеев перешел в «Крылья Советов» из московского «Торпедо» в 2020 году.

В минувшем сезоне ФНЛ нападающий сумел отличиться голами 40 раз в 42 матчах, что позволило его команде выиграть чемпионат, а футболисту - стать лучшим бомбардиром лиги и обновить рекорд результативности за один сезон ФНЛ. Ранее рекорд принадлежал форварду грозненского «Терека» Андрею Федькову, который сумел забить мяч в сетку ворот 39 раз за один сезон в 2004 году.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Крылья Советов, Иван Сергеев
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