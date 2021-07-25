Талалаев: «Мы были вынуждены пойти на некоторые эксперименты»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый матч вообще всегда тяжелый бывает, еще раз, сказалась особенность подготовки и то, что мы продолжаем комплектование. Мы были вынуждены пойти на некоторые эксперименты, и я благодарен футболистам за то, что они выдержали эту игру до конца, потому что не раз говорил, что наш тренерский штаб обычно от 46 до 49 дней должен иметь для того, чтобы подвести игроков к оптимальной форме, чтобы можно было выдерживать и играть в футбол, который мы показали в стартовые 30 минут.

- Что за эксперименты были, о которых вы говорите?

- Семёнов в опорной зоне, а игра переход на пять защитников, трех опорных. Есть вещи, которые мы делаем, может быть, не все рассмотрели.

- Почему? Рассмотрели. Как раз хотел спросить, чем был вызван переход на три центральных защитника в середине второго тайма?

- Тем, что мы не справлялись с игрой полуфлангов соперника, нужно было большую плотность по ширине обороны организовать, но при этом не давать подборы. Если вы обратили внимание, мы проиграли три подбора, и после отбора выбили мяч. Хоть я и ругал Швеца по ходу матча, что он не играет и не выбивает в одно касание, но мы гол получили после того, как он два раза пытался сыграть на сохранение и организовать фланговую атаку. Здесь опять этот тренерский парадокс. Ты или должен примитизировать игру, говорить: «бейте туда, и побежим» или говорить: «Находи решение чуть быстрее» и подбирать упражнение тренировочное, что мы будем делать на следующей неделе, чтобы он быстрее из этой зоны мяч убирал.