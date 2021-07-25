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Талалаев настроен привезти из Самары в Грозный все три очка

25 Июля 2021, 18:21,

Рулевой «Ахмата» Андрей Талалаев поведал о настрое команды из Грозного на первый матч коллектива в РПЛ против самарских «Крыльев Советов» в интервью пресс-службе клуба.

Талалаев чуть более месяца провел на тренерском посту «Крыльев Советов» в 2020 году.

Тренер в интервью вспомнил время, проведённое на тренерском мостике «Крыльев Советов», а также отметил, что ему нравится самарская команда, город Самара и болельщики. В то же время, Талалаев подчеркнул принципиальность каждого матча для «Ахмата», и выразил настрой на победу в матче.

Сегодня «Крылья Советов» примут в Самаре «Ахмат» Талалаева в первом для команд матче РПЛ нового сезона. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Крылья Советов, Ахмат, РПЛ, Андрей Талалаев
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