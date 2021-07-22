Чернов: «Мы хотим играть первым номером»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов уверяет, что самарский клуб будет пытаться в грядущем сезоне чаще действовать с позиции силы.

«Ребята поверили, что мы способны выигрывать каждую игру. Хотим выходить на поле с чувством, что мы можем обыграть буквально любого соперника при должном настрое», - приводит слова оборонца официальный сайт клуба.

Защитник самарского клуба считает, что благодаря качественному теоретическому разбору «Крылья Советов» способны на каждый матч подходить с преимуществом: «Хотим играть первым номером. Будем разбирать команды, смотреть их плюсы и минусы».

В дебютном туре российской Премьер-лиги соперником самарцев станет «Ахмат».