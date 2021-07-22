Яя Туре посетил лагерь «Ливерпуля» на сборах

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22 Июля 2021, 18:06,
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Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил тренировочный лагерь «Ливерпуля» на сборах в Австрии.
Пресс-служба грозненского клуба оповестила о состоявшейся встрече 38-летнего ивуарийского специалиста с Юргеном Клоппом в рамках программы по обмену опытом. Член тренерского штаба «Ахмата» внимательно следил за работой «красных» на занятии, а после этого пообщался и сделал совместное фото с лидерами команды – Мохамедом Салахом, Виргилом ван Дейком и Садио Мане.
Great to meet coach Klopp and watch the @liverpoolfc squad training! Top manager and what a humble man, really enjoyed my time with you coach Klopp and the lads here today pic.twitter.com/biCcQ4uaan— Yaya Touré (@YayaToure) July 22, 2021
Яя Туре поблагодарил Юргена Клоппа за любезно представленную ему возможность получить неоценимый опыт.
Отметим, что у ивурийца контракт с «Ахматом» до конца сезона 2021/2022.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Ахмат, Яя Туре