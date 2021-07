Яя Туре посетил лагерь «Ливерпуля» на сборах

Тренер «Ахмата» Яя Туре посетил тренировочный лагерь «Ливерпуля» на сборах в Австрии.

Пресс-служба грозненского клуба оповестила о состоявшейся встрече 38-летнего ивуарийского специалиста с Юргеном Клоппом в рамках программы по обмену опытом. Член тренерского штаба «Ахмата» внимательно следил за работой «красных» на занятии, а после этого пообщался и сделал совместное фото с лидерами команды – Мохамедом Салахом, Виргилом ван Дейком и Садио Мане.

Great to meet coach Klopp and watch the @liverpoolfc squad training! Top manager and what a humble man, really enjoyed my time with you coach Klopp and the lads here today pic.twitter.com/biCcQ4uaan