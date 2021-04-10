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Слуцкий: «Ин Бом вернулся в общую группу»

10 Апреля 2021, 00:52,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с «Ростовом».

«Костюков получил небольшое повреждение в игре с «Сочи», пока его участие в матче под вопросом. Ин Бом вернулся в общую группу», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Ин Бом сыграл шестнадцать матчей за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

29-летний Костюков же в свою очередь провёл лишь четыре матча за казанский клуб в нынешнем сезоне и записал на свой счёт два ассиста.

Матч между «Ростовом» и «Рубином» состоится сегодня, десятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Михаил Костюков, Хван Ин Бом
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